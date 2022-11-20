وفد من هيئة حقوق الإنسان يزور مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك

︎ . المناطق_تبوك زار وفد من هيئة حقوق الإنسان ، اليوم الأحد ، مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك , ممثلًا في أعضاء من مجلس الهيئة الدكتورة منيرة حمدان العصيمي ، و الأستاذ وليد بن صالح اليحيا ، ومدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة تبوك الأستاذ تركي بن فيصل المطيري . وكان في استقبالهم ، مدير مجمع إرادة والصحة النفسية ، الأستاذ خالد بن عوضه الزهراني ، الذي بدوره قدم شرحًا موجزًا عن أبرز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في جميع أقسام المجمع . وتأتي الزيارة لتعزيز التعاون المشترك ، ومناقشة الدور التكاملي بين الجهتين . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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