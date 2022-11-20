︎
.
المناطق_متابعات
التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وللمرة الأولى منذ سنوات، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة خلال حضورهما افتتاح كأس العالم، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم، والتي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر مصافحة تاريخية بين أردوغان والسيسي في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.