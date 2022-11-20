مصافحة تاريخية بين أردوغان والسيسي في قطر

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التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وللمرة الأولى منذ سنوات، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة خلال حضورهما افتتاح كأس العالم، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم، والتي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.

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Source almnatiq

