مدير “الأمن العام” يتفقد إدارات شؤون التدريب ومدينة التدريب بالرياض (صور)

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تفقّد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الأحد، إدارات شؤون التدريب، ومدينة تدريب الأمن العام بالرياض، ووقف على تنفيذ البرامج والمشاريع التطبيقية الحديثة في مجال تأهيل وإعداد منسوبي الأمن.

وشملت الجولة التفقدية، الاطلاع على ميدان المهارات الخاصة، والتقنيات المتقدمة في الاستيقاف، ومواقع إزالة المتفجرات، وميدان الرماية، ومعهد الأدلة الجنائية، ومعهد التدريب النسوي، والخطة الاستراتيجية المقترحة لشؤون التدريب.

وحث مدير الأمن العام، المسؤولين في مدينة التدريب على مواصلة العطاء، والحرص على التطبيق العملي للمتدربين والمتدربات.





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Source akhbaar24

