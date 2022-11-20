افتتاح كأس العالم قطر 2022.. ظهور مميز لـ مورجان فريمان (صور)

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شارك النجم العالمي مورجان فريمان، في فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتبادل مورجان فريمان الحديث مع الشاب القطري غانم المفتاح، من أصحاب الهمم، ودار بينهما حديثًا مثّل فيه الأول العالم الغربي، فيما تحدث فيه الأخير بلسان الشرق.

وقال النجم العالمي موجهًا حديثه لـ”المفتاح”: “نداء احتفال! هذا شيء جديد لم أعهده من قبل”.

أردف: “أتذكر بعد سماع النداء عوضًا عن أن نبحث عن طريق مغاير، سلكنا طريقنا، حتى بدا العالم أكثر انقسامًا، كيف يمكن أن نجتمع إذا كان لكل واحد طريق خاص”.

ومن ثم، رد عليه “المفتاح” بتلاوة آية سورة الحجرات، التي قال الله تعالى فيها: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.

أكمل فريمان: “أرى الآن أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. كيف يمكن أن نطيل التوافق أكثر؟”، وهنا أجابه الشاب القطري: “بالتسامح والاحترام يمكن أن نحيا معًا تحت سقف واحد.. بالعربي هي خيمة البدوية لأن تكون بيتًا للجميع، وحينما ندعوك يكون بيتك.. أنت مرحب بك والكل مرحب به”.

يُذكر أن دولة قطر تستضيف منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022، في فعالية تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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Source almnatiq

