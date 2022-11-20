الأرصاد: 11 يوما لدخول فصل الشتاء

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بدء حالة مطرية متفاوتة الهطول على معظم مناطق المملكة بالتزامن مع بدء إجازة الطلاب.
كما توقع المركز في تقريره انخفاضا في درجات الحرارة، مصحوبا برياح نشطة على معظم مناطق المملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء المناطق الجنوبية والغربية، كما لا يُستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.
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