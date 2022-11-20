إطلاق برنامج قادة الأمن السيبراني

وأوضحت الهيئة أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهودها في تنمية قطاع الأمن السيبراني، ويهدف إلى إكساب المسؤولين عن الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية المهارات القيادية التي من شأنها دعم جهودهم الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني، ورفع جاهزية الجهات الوطنية للتصدي للمخاطر السيبرانية، وتعزيز مهارات إدارة المخاطر في منظومة الأمن السيبراني، ويستهدف نحو 160 قيادياً يعملون في وظائف الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية، كما سيتمكن المشاركون في البرنامج من التدرّب على آليات إدارة الأزمات السيبرانية، للاطلاع على أحدث التجارب في المجال.
وبينت الهيئة أن الرحلة التدريبية للبرنامج الذي تنفذه بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية تمتد لمدة ستة أشهر، وتتضمن تقديم أكثر من 140 ساعة تدريبية في المهارات القيادية وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وعقد 4 جلسات حوارية، وإجراء أكثر من 10 تمارين تطبيقية، وتنظيم 3 جلسات إرشاد مهني مع خبراء في المجال لتطبيق المخرجات التعليمية، وتنفيذ ورشة عمل متخصصة باستخدام الواقع المعزز. وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المتخصصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
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