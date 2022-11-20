«هدية لكل مشجع».. ملعب البيت يرحب بالمشجعين في افتتاح كأس العالم

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ساعات قليلة قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 20نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.

ويحتضن ملعب «البيت» مباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخبي قطر والإكوادور، في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم من دور المجموعات.

وقبل ساعات من الحدث الأهم، سيشهد ملعب البيت حفلة افتتاح وإقامة العديد من الفعاليات الموسيقية.

ورحبت اللجنة المنظمة للبطولة بالمشجعين على طريقتها الخاصة، حيث وضعت شنطة «هدية لكل مشجع» بجوار مقعده في المدرجات.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة قطر والإكوادور في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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Source almnatiq

