مفاجأة.. اقتراب رونالدو من العودة لريال مدريد

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يبدو أن أيام كريستيانو رونالدو بات معدودة داخل صفوف مانشستر يونايتد، في ظل العلاقة المتوترة بين الطرفين منذ بداية الموسم الحالي.

وكشفت عدة تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية عودة النجم البرتغالي مرة أخرى إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أصبح مصير رونالدو شبه محسوم بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المُقبل، خاصة بعد حواره «النارية» مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، والتي انتقد خلالها العمل الإداري داخل النادي فضلا عن مدربه الهولندي إيريك تين هاج.

وأصدرت إدارة مانشستر يونايتد بيان سريعا على تصريحات رونالدو، وسط توقعات حول توقيع عقوبة قوية قد تصل إلى فسخ عقده، في ظل عدم رغبة إدارة النادي في بقائه، بالإضافة إلى تين هاج.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن الساعات الأخيرة شهدت وجود اسم رونالدو على طاولة نادي ريال مدريد من أجل العودة للفريق في الميركاتو الشتوي، خاصة بعد الشكوك التي تحيط بمصير بنزيما بعد إصابته الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، قام بعرض اللاعب على ريال مدريد لضمه مجانا في ظل الأنباء التي تؤكد فسخ عقده المحتمل مع مانشستر يونايتد بعد الانتهاء من كأس العالم 2022 بقطر

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Source almnatiq

