علي البليهي: سنلعب ضد منتخب الأرجنتين وليس ميسي فقط

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أكد لاعب المنتخب الوطني علي البليهي، أن جميع اللاعبين في الأخضر جاهزون لمنافسات كأس العالم قطر 2022، وعلى أتم الاستعداد.

وقال البليهي في تصريحات صحفية: “جاهزون لكأس العالم وفي تم الاستعداد لجميع المباريات وليس مواجهة الأرجنتين فقط”.

وأضاف: “بإذن الله نظهر بالمستوى الذي يشرف الكرة السعودية كلنا سنقدم المطلوب منا إن شاء الله”.

وأتم تصريحاته: “سنلعب أمام الأرجنتين كفريق وليس أمام ميسي فقط، المواجهة ستكون 11 لاعباً ضد 11 لاعباً وموعدنا الثلاثاء”.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم بقطر بمواجهة قوية أمام الأرجنتين، مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى بدور المجموعات.

ويتواجد الأخضر في مجموعة بكأس العالم بجانب منتخبات الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.



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Source akhbaar24

