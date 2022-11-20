استحداث برنامج تدريبي خاص لأخصائيي العلاج الطبيعي في العناية المركزة

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المناطق_الرياض
استحدثت الشؤون الأكاديمية والتدريب في تجمع الرياض الصحي الثاني برنامجاً تدريباً لأخصائيي العلاج الطبيعي في العناية المركزة بمدينة الملك فهد ، يشرف عليه نخبة من أخصائيي العلاج الطبيعي، وذلك للوصول لأعلى فائدة مرجوه.
وأوضح رئيس قسم العلاج الطبيعي الدكتور سلطان الحربي، أن البرنامج عبارة عن (8) أسابيع من التدريب المكثف مع المرضى في العناية المركزة بالإضافة إلى (3) محاضرات كل أسبوع.
وأضاف د. الحربي، أن بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي يتم ترشيح أخصائي العلاج الطبيعي لمختلف المناطق، وأبان أن المتدربين سيكونون سفراء في مستشفياتهم بعد إتمام البرنامج بنجاح.
لافتا إلى الدور الفعال للتدخل المبكر للعلاج الطبيعي مع مرضى العناية المركزة والذي يساعدهم في حركتهم وتقييم المضاعفات المرتبطة بدخولهم في العناية المركزة مثل (ضعف العضلات-ضعف عضلة القلب و الرئتين- قرح الفراش) ، كما يساعد في تقليل مكوث المريض في العناية المركزة بشكل خاص والمستشفى بشكل عام ويقلل اعتماده على التنفس الاصطناعي حسب ما أشارت له بعض الدراسات.
وأكد رئيس قسم العلاج الطبيعي، أن دور العلاج الطبيعي مع المرضى المنومين في العناية المركزة والتدخل المبكر يساعد في التقييم وتقديم الخدمة الطبية في أسرع وقت بعد استقرار الحالة الطبية.
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Source almnatiq
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