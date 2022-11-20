سلافكو فينتشيتش حكمًا لمباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

︎ . أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اسناد مهمة مباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم بقطر للحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش. ويستهل المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم بقطر بمواجهة قوية أمام الأرجنتين، مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى بدور المجموعات. ويتواجد الأخضر في مجموعة بكأس العالم بجانب منتخبات الأرجنتين، المكسيك وبولندا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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