أي منتخب يشجعه محمد صلاح في كأس العالم 2022

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فشل المنتخب المصري الأول لكرة القدم في التأهل لنهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في الدوحة، بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح.
ورغم عدم تأهل المنتخب المصري، فلن يغيب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن أجواء كأس العالم 2022.
وفشل المنتخب المصري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعدما خسر في المرحلة الفاصلة من تصفيات أفريقيا أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح، بعد التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 1-1.
وقبل انطلاق المونديال، أكد ديان لوفرين، مدافع منتخب كرواتيا والصديق المُقرب لمحمد صلاح، أن النجم المصري سيشجع منتخب كرواتيا من أجله.
ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة المغرب، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2022.
وقال لوفرين في مؤتمر صحفي: “نعم، صلاح سيتواجد في الدوحة”، مضيفا: “لقد قال لي إنه سيشجعني في البطولة، سيأتي إلى قطر بعلم كرواتيا”.
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Source almnatiq
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