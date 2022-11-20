كأس العالم 2022.. ماديسون يغيب عن إنجلترا أمام إيران

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كشفت تقارير عن موقف لاعب وسط منتخب إنجلترا جيمس ماديسون من المشاركة خلال مباراة بلاده أمام إيران. وسيغيب ماديسون بحسب “تلجراف” البريطانية عن مباراة إنجلترا وإيران لعدم اكتمال الجاهزية. وتلعب إنجلترا ضد إيران ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

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