شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع كرواتيا: محمد صلاح لديه غيره من وصولنا إلى المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، عن الحديث الذي دار بينه وبين محمد صلاح زميله السابق وقائد منتخب مصر، بشأن كأس العالم.

لوفرين يكشف شعور صلاح بعد وصولهم للمونديال

وأشار لوفرين إلى شعور صلاح بالغيرة من مشاركته في كأس العالم 2022 في قطر، موضحًا على أن الأمر نفسه كان سيشعر به إذا اختلف الأمر، ولكن أنا هنا الآن في قطر.

ويلعب منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا والمغرب وكندا، في البطولة التي تنطلق اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال لوفرين في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد بنسبة مائة في المائة صلاح يشعر بالغيرة، كنت سأشعر بنفس الأمر أيضا، وهو قال إنه سيشجعني ومن الجيد سماع ذلك، ولأكون صريحا أنا حزين لأنه لم يتأهل".

وتابع "كان صلاح قريبا جدا من التأهل ولكن للأسف، نعم ماني كان أفضل، وأبلغني أنه سيأتي إلى قطر، بعلم كرواتيا، من أجل مؤازرتنا".

لوفرين يكشف عن قدرات بلاده في الوصول لنهائي المونديال

وعن إمكانية تكرار إنجاز التأهل إلى نهائي المونديال أجاب "لدينا كل ما نحتاجه، وعلينا أن نظهر ذلك في الملعب، وأنا أحب ذلك المزيج من قدامى المحاربين والأسود الصغيرة، يجب على الجميع أن يقدموا أفضل ما لديهم".

واختتم "عندما تثق بنفسك كل شيء ممكن، قبل أربع سنوات كنا قريبين جدا فلماذا لا نفعل ذلك مرة أخرى، كل شيء ممكن في كرة القدم عليك فقط أن تصدق، وشرف عظيم لي أن أكون هنا، إذا أخبرني أحدهم عندما كنت طفلا أنني سأشارك في ثلاث بطولات عالم فلم أكن سأصدقهم".