تركيا تعلن شنّ عملية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد شنّ قواتها عملية “المخلب-السيف” الجوية في شمال العراق وسوريا ضد المقاتلين الأكراد في العراق وسوريا، وذلك بعد أسبوع على تفجير أوقع قتلى في اسطنبول.

وقال وزير الدفاع خلوصي أكار قبل انطلاق الطائرات من قواعدها لضرب أهداف “نباشر عملية المخلب-السيف اعتبارا من الآن”. وأكد بيان لوزارة الدفاع أنّ أكار أشرف على الهجوم من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية مع كبار القادة العسكريين.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق إن الغارات استهدفت قواعد لحزب العمال الكردستاني المحظور، ووحدات حماية الشعب الكردية والتي تعتبرها أنقرة امتدادا للحزب.

وتأتي الهجمات بعد أيام على اتهام أنقرة لحزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء تفجير في وسط اسطنبول أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 81 آخرين.

ونفى كلّ من حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً في تركيا منذ عقود وتعدّه أنقرة “منظمة إرهابية”، ووحدات حماية الشعب الكردية أي علاقة لهما بالتفجير.

وقال أكار “تم تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات عائدة للإرهابيين”.



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Source akhbaar24

