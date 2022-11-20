شروط حدوث نهائي القرن بين ميسي ورونالدو في كأس العالم 2022

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انتهي الانتظار وحانت الآن لحظة المتعة والمشاهدة، ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح كأس العالم 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط ترقب كبيرة لمشاهدة أمتع نسخة مونديالية وفقا لتصريحات النقاد والخبراء، ولكن يأمل محبي كرة القدم بمشاهدة نهائي القرن يجمع بين أفضل لاعبي العالم بقيادة أسطورة الأرجنتين لونيل ميسي، وأسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، فما هي شروط حدوث نهائي القرن، وما هي فرص تأهل المنتخبين للمباراة النهائية بكأس العالم 2022.
نهائي القرن بين رونالدو وميسي في مونديال قطر
ويقدم موقع “المناطق” خلال السطور التالية كافة الشروط التي يمكن أن تؤدي في النهاية لنهائي القرن، بين منتخبي البرتغال والأرجنتين بكأس العالم 2022.
شروط حدوث نهائي القرن
وأسفرت القرعة عن تواجد
في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات “السغودية وبولندا والمكسيك”،بينما أوقعت القرعة البرتغال في المجموعة الثامنة مع منتخبات ” وغانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية”.
تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم 2022— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) November 20, 2022
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ويشارك ميسي ورونالدو للمرة الخامسة في كأس العالم على التوالي، ليحقق رقم خاص يضم الألماني لوثار ماتيوس، والحارس المكسيكي أنتونيو كارباخال، والمكسيكي رافائيل ماركيس، والإيطالي جانلويجي بوفون، قد يتواجهان في نهائي القرن في كأس العالم 2022.
شرط أساسي لتحقيق نهائي القرن
وأحدى شروط تحقيق نهائي القرن بين البرتغال والأرجنتين أن يتصدرا ترتيب المجموعات، حيث تصدر الأرجنتين للمجموعة الثالثة وتصدر البرتغال للمجموعة الثامنة يمهد الطريق للنهائي القرن ولكن بشرط أن يحققوا الفوز في جميع الأدوار الإقصائية وصولا لنهائي القرن.
ويعد نهائي القرن بين كريستيانو رونالدو وميسي، حدث مهم ومرتقب يمكن من خلال أن يتعزل أي لاعب حال تحقيقه اللقب وكنها المشاركة الأخيرة لهم في كأس العالم،، كما أن النجمين لم يسبق لهما التتويج بالكأس العالم، وستكون أمامهما فرصة لا تعوض لختام مسيرتهما الدولية بطريقة مثالية.
وهناك شغف كبير من معظم عشاق كرة القدم مشاهدة النهائي القرن في قطر بين ميسي ورونالدو، ولكن فرص حدوثه تبدو صعبا إن لم يكن مستبعدا، وذلك لتواجد منتخبات كبيرة قوية مرشحة للوصول للمباراة النهائية، مثل “البرازيل، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا”.
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Source almnatiq
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