“الزكاة والضريبة”: الشحنات الشخصية معفاة من الجمارك في هذه الحالة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأحد)، أن الشحنات الشخصية مُعفاة من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال، شاملة قيمة البضاعة وأجور الشحن.

وأضافت الهيئة أن الناقل ملزم بتزويد صاحب الشحنة بصورة من البيان الجمركي الذي يوضح جميع الرسوم والضرائب التي تم فرضها.

وأشارت “الزكاة والضريبة”، إلى أنه في الوقت ذاته يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.



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Source akhbaar24

