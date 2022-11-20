“التدريب التقني” تطلق مبادرة أندية السعودية الخضراء في جميع الوحدات التدريبية

︎ . المناطق_الرياض تطلق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مبادرة أندية السعودية الخضراء بالوحدات التدريبية، بهدف التوعية بمبادرة السعودية الخضراء وتعزيز تحقيق مستهدفاتها. وتقرر إطلاق المبادرة في الـ 13 من شهر ديسمبر المقبل برعاية معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في جميع الوحدات التدريبية من مشرفي الأنشطة، حيث ستقدم أندية السعودية الخضراء في المؤسسة برامج وأنشطة منوعة وتنظيم ورش عمل للخبراء والمختصين في القطاع البيئي؛ مما يسهم في الابتكار لعلاج المشكلات ذات الصلة البيئية والمناخ. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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