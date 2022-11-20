الراجحي ينوه بتكامل الجهود الوطنية في رعاية وحماية الطفل

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المناطق_الرياض

نوه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل جهود منظومة الوزارة مع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع؛ لتعزيز حقوق الأطفال في الرعاية والحماية والرفاهية، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وتنمية قدراتهم، وصناعة المستقبل للوطن.

وأوضح معاليه أن جهود المملكة في تنمية وحماية الطفل ترتكز على مبادئ وقيم وتشريعات تحفظ للطفل حقوقه، مشيراً إلى التكامل مع الجهود الوطنية في التعليم والصحة والعدل؛ لتنمية وحماية الطفل ضمن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن من أبرز جهود المملكة في حماية ورعاية الطفل ما يتعلق بالتعاون الدولي لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بعد انضمام المملكة للاتفاقية 1995م، وإقرار نظام حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ولائحته التنفيذية، وتطبيق السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال قبل سن 15 سنة في الحد الأدنى، وتجريم التحرش بالطفل أو تعريضه لمشاهد خادشة للحياء، مؤكداً على تنفيذ إستراتيجية احتضان الأيتام وذوي الظروف الخاصة، وتوفير الرعاية والإعانة للأطفال ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع.

وأشار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير آليات التعاون بين جميع الجهات المعنية؛ لمواجهة العنف الأسري وتأثيراته على الأطفال، موضحاً تلقي بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل على الرقم 1919، والتعاون مع برنامج الأمان الأسري في تفعيل خط مساندة الطفل 116111.

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Source almnatiq

