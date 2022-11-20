شركة سعودية تبدأ إنتاج “بانادول إكسترا” في المملكة

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أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة أن شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة “أجا فارما” التابعة لها بدأت في أولى خطوات الإنتاج التجاري لـمستحضر بانادول إكسترا.
وأضافت أن المستحضر يعد أحد منتجات شركة هاليون جلاكسو سميث كلاين للرعاية الصحية الاستهلاكية، وبدأت أولى خطوات إنتاجه في مصنع أجا فارما بتعبئة المنتج محليا، مؤكدة أنه تم طرح المنتج بالأسواق.
ولفتت إلى أن الأثر المالي لبدء الإنتاج لمصنع أجا فارما سيظهر في نتائج الشركة المالية للربع الرابع من عام 2022.
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Source akhbaar24
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