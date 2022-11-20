تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم 2022

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “ألفيفا” عن كافة تفاصيل حفل الافتتاح كأس العالم 2022 المقرر لها مساء اليوم، على ملعب البيت والي سيكون قبل مباراة قطر والإكوادور مباشرة.

تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له، أن المطرب القطري فهد الكبيسي والمطرب الكوري الجنوبي جونجكوك سيغنيان أغنية “حالمون”.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن رسالة الحفل تتمثل في دعوة الجميع للحضور إلى قطر والتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية.

برامج احتفال كأس العالم

ويحتوي حفل الافتتاح على برنامج مكونا من 7 فقرات، يحييها فنانون عالميون تمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

وسيتواجد أيضا سفير كأس العالم غانم المفتاح والفنانة القطرية دانا.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “البيت” ويستمر لحدود 30 دقيقة.

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Source almnatiq

