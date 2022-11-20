شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة.. حمدالله يتحدث عن حلم المونديال والعودة إلى المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن الاستعدادات القصوى للمغرب في كأس العالم قطر 2022، لخوض منافسات المونديال المرتقبة المقرر أن تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري.

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وانضم صاحب الـ 31 عامًا إلى قائمة المنتخب المغربي في كأس العالم 2022، بعد غياب طويل دام حتى 3 سنوات.

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ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت"، أبرز التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها مهاجم العميد، والتي جاءت كالتالي..

قال عبدالرزاق: "أشكر الجماهير المغربية على الدعم للتواجد مع المنتخب في المونديال، وأوعدهم ببذل قصارى جهدي لإسعادهم".

وأضاف مهاجم الاتحاد:"لا أصدق لهذه اللحظة أن أكون في المونديال، بالنظر للفترة الماضية، لكن انا موجود هنا وأعمل على مساعدة زلائي ووجودي ثقة من المدرب وزملائي".

واختتم حديثه مؤكدًا: "نركز بقوة على التأهل من المجموعة، ومواجهة كرواتيا ستكون صعبة بالتأكيد، وظهوره بشكل سيء في أخر تجاربه الودية ليس معيار بأن المواجهة ستكون سهلة، اللعب في المونديال له دوافع خاصة لذلك ستكون المواجهة صعبة للغاية".

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وفي ذات السياق أسفرت القرعة عن وقوع أسود الأطلس في المجموعة السادسة رفقة كرواتيا، بلجيكيا، كندا.

ومن المقرر أن تفتتح كتيبة وليد الركراكي منافسات المونديال مشاء الأربعاء الموافق 23 نوفمبر، في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة.