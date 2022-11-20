شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة للمنتخب السعودي.. هل يغيب مدافع الأخضر عن كأس العالم؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية اليوم الأحد عن وجود إصابة في صفوف المنتخب السعودي، قبل ساعات قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022.

ونرصد لكم في السطور التالية أخر تطورات إصابة حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي، قبل ساعات من انطلاق نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

هل يغيب تمبكتي عن المنتخب السعودي في المونديال؟

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "الرياضية"، فإن الجهاز الطبي للأخضر، يقترب من تحديد موقف حسان تمبكتي من المشاركة في مواجهة الأرجنتين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

وفي ذات السياق لم يشارك مدافع الاخضر في تدريبات المنتخب أمس، حيث أدى بعض التدريبات منفردة على منتجع شاطئ سيلين.

وأكدت الصحيفة، أن تمبكتي سيخضع خلال 24 ساعة لاختبارات طبية ولياقية لحسن إمكانية مشاركته أمام الأرجنتين مساء الثلاثاء القادم.

الجدير ذكره وقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.