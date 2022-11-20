شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات نارية.. المسحل يتحدث عن انتقاد رينارد بسبب اختيارات المنتخب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات تليفزيونية على استعدادات المنتخب السعودي لمواجهات كأس العالم قطر 2022.

المسحل يتحدث عن تجهيزات المنتخب لكأس العالم 2022

وقال المسحل: "جاهزون لكافة التفاصيل، ولا نريد ترك أي شيء للصدفة، والزي الوطني كان فكرة جميلة من سمو وزير الرياضة، وهناك علاقة استحسان وقبول من المشاهدين والمتابعين".

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "الاستعدادات على أفضل مراحلها، وهناك جاهزية عالية جدًا وانسجام كبير بين اللاعبين، والمدرب بدأ يشرح الخطط الفنية التي سيخوض بها المباراة الأولى، وتركيزنا كبير على أولى مباراة، وإن شاء الله نتوج هذا بمستوى مشرف للكرة السعودية التي تتمتع بدعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة وزارة الرياضة".

وواصل حديثه مؤكدًا: "نقدر الانتقادات على اختيارات المدرب رينارد، ولكننا أقفلنا هذا الملف، وواثقون في العناصر المختارة في بعثة الأخضر".

مجموعة السعودية في كأس العالم وموعد المباراة الأولى

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022، رفقة الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية، نظيره الأرجنتين، على ملعب لوسيل، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم "فيفا قطر 2022".

على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت مكة المكرمة الثانية بتوقيت أبو ظبي.