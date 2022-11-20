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كوريا الجنوبية تسجل 46011 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية اليوم 46011 إصابة جديدة بفيروس ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 26 مليونا و558 ألفا و765، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأضافت البلاد ايضا 41 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و31 حالة.

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Source almnatiq


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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