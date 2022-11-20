“الزكاة والضريبة” توضح آلية احتساب الضريبة لمنشأة تجارية متعددة الأفرع

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ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن آلية احتساب الضريبة الخاصة بمنشأة تجارية لها أكثر من فرع بالمملكة. وأوضحت الهيئة، أنه يتم إدراج جميع الفروع والسجلات التجارية تحت رقم ضريبي واحد، ويتم احتساب الإيرادات لجميع السجلات الدارجة تحت نفس الرقم الضريبي. وأضافت أنه يتم أيضاً تقديم إقرار ضريبي واحد، وذلك لجميع الإيرادات المحصلة لجميع السجلات التي تندرج تحت الرقم الضريبي.

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