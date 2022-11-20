طقس اليوم.. حرارة منخفضة بالرياض وعدة مناطق.. وأمطار محتملة بمكة وجازان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، مصحوباً برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنورة.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة في مكة المكرمة، و30 درجة بالمدينة المنورة، و25 درجة بالرياض، و26 درجة بالدمام، و33 درجة في جدة، و23 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

