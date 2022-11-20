“وقاية” توضح حقيقة المفاهيم المتداولة حول مقاومة المضادات الحيوية

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أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، حقيقة المفاهيم المتداولة حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ومخاطرها، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية.

ولفتت الهيئة، إلى أن من مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية؛ عدم فاعلية المضادات الحيوية الحالية، وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات، وزيادة مدة الإقامة في المستشفى، وصعوبة علاج بعض الأمراض المعدية أو إجراء العمليات الجراحية.

وأضافت أن هناك بعض المفاهيم المتداولة حول مقاومة المضادات الحيوية، ومنها أن الجسم هو الذي يقاوم المضاد الحيوي، والبكتيريا المسببة للعدوى هي التي تقوم بالمقاومة، وأن المضاد الحيوي يستخدم للعدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا أو للعدوى البكتيرية فقط.





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Source akhbaar24

