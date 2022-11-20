رسمياً.. “خرائط جوجل” تطرح ميزة الواقع المعزز في 6 مدن عالمية

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طرحت شركة جوجل الأمريكية رسمياً، ميزة Live View أو الواقع المعزز التابعة لخدمة “خرائط جوجل”، في 6 مدن عالمية؛ وهي “لندن، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وطوكيو”.

وأفادت الشركة، وفقاً لموقع “theverge” الأمريكي، بأنه سيتم تفعيل الميزة الجديدة بدايةً من الأسبوع المقبل، حيث سيتمكن مستخدمو هواتف “أيفون” و”أندرويد” من الاستفادة منها.

وكانت جوجل قد أعلنت عن الميزة قبل أشهر، وهي ميزة تمكن المستخدم من استعراض الأماكن العامة مثل المقاهي والمتنزهات وماكينات الصرف الآلي بصورة عالية الدقة من خلال هاتفه.





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Source akhbaar24

