مستجدات الغزو الروسي.. موسكو تعرقل مفاوضات السلام واستمرار سقوط الضحايا في الجانبين

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أكد مسؤولون أوكرانيون، أمس (السبت) أن موسكو لم تتواصل رسمياً مع كييف بشأن احتمال عقد محادثات سلام، فيما واصل الجانبان القتال على الجبهة؛ حيث شهدت الأحداث الأخيرة سقوط العشرات من الجنود الروس والمئات من الأطفال الأوكرانيين.

موسكو تعرقل مفاوضات السلام

قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، إن موسكو لم تتواصل رسمياً مع كييف بشأن عقد محادثات سلام، مشيراً إلى أنه سيتوجّب على روسيا في أي حال سحب قواتها بالكامل قبل حصول المفاوضات.

وأشار يرماك إلى أنه لن يتم قبول أي محادثات غير مبنية على سيادة أوكرانيا، ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دولياً، وأن الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها الجانب الروسي هي سحب كلّ القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

مقـتل عشرات الجنود الروس و400 طفل أوكراني

قالت أوكرانيا إنها قتـلت نحو 60 جندياً روسياً في قصف بعيد المدى بالمدفعية، فيما أسفر هجوم روسي على مركز مساعدات إنسانية في بلدة بيلوزيركا قرب خيرسون عن إصـابة 5 أشخاص.

كما أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني مقتل 437 طفلاً أوكرانياً وإصابة أكثر من 837 آخرين؛ جراء الغزو الروسي، وكانت منطقة دونيتسك الشرقية الأكثر تأثراً حيث شهدت مقـتل وإصـابة 423 طفلاً.

حزمة دفاع جوي بريطانية ومولدات إسبانية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم حزمة دفاع جوي لأوكرانيا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59.4 مليون دولار)، تشمل أسلـحة مضادة للطائرات وتقنيات لمكافحة الطائرات المسيرة المقدمة إلى روسيا من إيران.

كما أعلنت الحكومة الإسبانية أنها أرسلت 14 مولد كهرباء إلى أوكرانيا؛ حيث تسببت الهجمات الروسية على البنى التحتية لقطاع الطاقة، بحرمان الأوكرانيين من الكهرباء والمياه الساخنة مع دخول الشتاء.



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Source akhbaar24

