“تويتر” يعيد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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أعاد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي كان قد حظر بعد اتهامات له بتحريض عدد من أنصاره لاقتحام مبنى الكونغرس.
وكان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الذي استحوذ مؤخراً على شركة تويتر، قد ألمح أمس (السبت) بنيته إعادة تفعيل حساب ترامب وطرح استفتاءً حول ذلك.
جدير بالذكر أن ترامب قد رحب في وقت سابق باستحواذ ماسك على صفقة تويتر، مبيناً أن الموقع أصبح في أيد أمينة.
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Source akhbaar24
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