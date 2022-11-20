︎
.
المناطق_متابعات
حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من ثلاثة عوامل نفسية تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار.
وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “معلومة مهمة.. التوتر المستمر والضغط النفسي وكثرة التفكير حوله من أسباب ارتفاع الكوليسترول الضار”.
وفي وقت سابق، نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ببعض الممارسات المهمة، والتي تعمل على خفض الكوليسترول الضار.
وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه يمكن خفض الكوليسترول الضار من خلال التالي:
1- بالحمية
2- بالرياضة
3- بالإكثار من الفواكه
4- إيقاف التدخين
5- الابتعاد عن التوتر
6- أدوية خفض الكولسترول .
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يحذر: 3 عوامل نفسية تسبب ارتفاع الكوليسترول الضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.