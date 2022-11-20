مزايا خدمة تفويض قيادة المركبات للزائرين عبر “أبشر”

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أطلقت مديرية الأمن العامّ ممثلة في الإدارة العامة للمرور، خدمة تفويض القيادة لزائري المملكة، والتي تعد إحدى الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر أعمال”.

وتتيح الخدمة لمكاتب تأجير المركبات تفويض زوار المملكة لقيادة المركبات من خلال رقم الحدود.

وتتميز الخدمة بتوفير الجهد والوقت على الزائرين دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات وزارة الداخلية المعنية، وتمكّن مكاتب الاستئجار من توفير خدمات مؤتمتة لهم، حيث تشمل الزوار والسياح القادمين إلى المملكة أثناء حضورهم فعاليات كأس العالم في قطر.

ويعد تدشين هذه الخدمة امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية إلى تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار وإتمام إجراءات معاملاتهم بيسر وسهولة.

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Source almnatiq

