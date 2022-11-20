“الصحة الخليجي”: 4 نصائح تساعد في تخفيف الضغوطات النفسية

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وجّه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة من النصائح للمساعدة في تخفيف الضغوطات النفسية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للرجل.
ونصح المجلس بالاعتناء بالنفس من خلال ممارسة الرياضة باستمرار، وتناول غذاء متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة الهوايات أو الأنشطة المفضلة خلال اليوم.
وأوصت كذلك بالتواصل مع من حوله، والتعبير عن الضغوطات التي يواجهها مع الأهل أو الأصدقاء أو متخصص، إلى جانب الحصول على المساعدة من خلال التحدث مع مختص في حال الحاجة للاستشارة.
ونوهت إلى أن الدراسات أثبتت أن الرجال أقل اعترافاً بحالات المزاج السلبية التي تواجههم، وأيضاً الأقل في طلب الحصول على الاستشارة الطبية التي يحتاجونها.
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Source akhbaar24
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