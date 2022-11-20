شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من بنزيما على غيابه في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على خروجه من مباراة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم لهذه النسخة وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وعلق بنزيما على خروجه من كأس العالم برسالة قام بنشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ليساند منتخب بلاده وجمهوره.

تعليق بنزيما على غيابه عن كأس العالم

ووفقًا لما نشره بنزيما عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "في حياتي، لم أستسلم أبدًا، ولكن الليلة كان يجب أن أفكر في المنتخب كما أفعل دائمًا".

وأكمل نجم ريال مدريد:" الأسباب تُخبرني أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة منتخب بلادنا في تقديم كأس عالم رائع، شكرًا لكم على جميع رسائل الدعم".

الجدير بالذكر أن بنزيما تعرض للإصابة خلال تدريبات المنتخب الفرنسي، وبحسب المعلومات الواردة فإنه من المتوقع أن يغيب لمدة 3 أسابيع