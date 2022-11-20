شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد عشاق ومحبي كرة القدم ليوم حافل بالمباريات المهمة والمميزة التي ينتظرها العديد من الأشخاص منذ فترة طويلة لمتابعتها خاصة في ظل الأجواء التنظيمية الرائعة التي تحدث خلالها.

حيث يشهد اليوم الأحد مباراة قوية تجمع بين قطر والإكوادور في افتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم والتي تقام في العاصمة الدوحة على ملعب البيت.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يقام عدد آخر من المباريات لكن ليست في كأس العالم ولكن لها نفس الأهمية كونها تجمع بين منتخبات قوية وعريقة ذات شعبية كبيرة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

قطر × الإكوادور - 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD، beIN Sports HD 1 Max

مواعيد المباريات الدولية الودية والقنوات الناقلة

المجر × اليونان - 10.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة - SuperSport HD 1

النمسا × إيطاليا 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة - beIN Sports HD 1