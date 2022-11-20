شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإكوادور المتوقع أمام قطر في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم نحو ملعب البيت في الدوحة لمشاهدة افتتاح بطولة كأس العالم لهذه النسخة والتي تبدأ بمواجهة قوية تجمع بين المنتخبين القطرية ونظيره منتخب الإكوادور في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وفي سياق ذلك فنقدم لكم تشكيل مباراة الإكوادور المتوقع أمام نظيره منتخب قطر في افتتاح مباراة كأس العالم لهذه النسخة التي ينتظرها العديد من الأشخاص ويتشوق لمتابعتها.

موعد مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة قطر أمام الإكوادور في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الإكوادور المتوقع أمام قطر في كأس العالم

حراسة المرمى: ألكساندر دومينغيز

خط الدفاع: بيرفس إيستوبينان، أنخيل بيرسيادو، روبيرت أربوليدا، تشافيير أرياغا.

خط الوسط: موزيس كاسيدو، جريمي سارمينتو، كارلوس أرماندو غرويزو أربوليدا.

خط الهجوم: اينير فالنسيا، خورخي نونيز كاسيدو، غونزالو بلاتا.



القنوات الناقلة لمباراة الإكوادور وقطر في كأس العالم

الجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية أعلنت عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم عبر شاشتها كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.