شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل قطر المتوقع أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع "سعودي سبورت" في التقرير الآتي تشكيل مباراة منتخب قطر أمام نظيره منتخب الإكوادور في افتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لهذه النسخة.

موعد مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم

وستنطلق صافرة بداية أحداث مباراة قطر أمام الإكوادور في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل قطر المتوقع أمام الإكوادور في كأس العالم

حارس المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: إسماعيل محمد وبسام الراوي وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن.

خط الوسط: همام الأمين وعبد العزيز حاتم وكريم بوضياف وحسن الهيدوس.

خط الهجوم: المعز علي وأكرم عفيف.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإكوادور في كأس العالم

وستنقل أحداث مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.