شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة قطر والإكوادور في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة قطر والإكوادور في افتتاح بطولة كأس العالم 22 والذي يقام على أرض الدوحة لأول مرة.

وفي سياق ذلك فنقدم لكم متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والإكوادور في بطولة كأس العالم لهذه النسخة والتي تشهد انتظارًا كبيرًا من مختلف المتابعين في كل مكان.

متى يقام لقاء قطر والإكوادور في كأس العالم

حيث سيقام لقاء مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإكوادور في كأس العالم

الجدير بالذكر أن مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم ستنقل عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.