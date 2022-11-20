شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي منتخب قطر بنظيره منتخب الإكوادور اليوم الأحد والموافق 20 نوفمبر ضمن منافسات افتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لهذه النسخة 2022 المقامة في دولة قطر.

ونقدم لكم عبر موقع سعودي سبورت موعد مباراة قطر أمام الإكوادور في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم والتي يبحث عنها العديد من الناس خلال الساعات الأخيرة من أجل متابعتها.

موعد مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإكوادور في كأس العالم

الجدير بالذكر أن مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم ستنقل عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.