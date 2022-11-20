“نور الرياض 2022” يختتم فعالياته بحصد 6 أرقام قياسية في موسوعة “غينيس”

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المناطق_الرياض
اختتم احتفال نور الرياض 2022 في نسخته الثانية فعالياته الثقافية والفنية التي استمرت على مدى 17 يوماً، حيث تم تسجيله كـأكبر احتفال للفنون الضوئية على مستوى العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وحقق الاحتفال 5 أرقام قياسية عالمية أخرى ضمن الموسوعة، حيث حقق العمل الفني “نبض من النور” 4 أرقام قياسية هي: أطول مسافة تتم تغطيتها لعرض باستخدام الليزر الضوئي، وأكبر عرض ليزر ضوئي، وأعلى وأكبر شاشة عرض شبكية على واجهة مبنى.
فيما حقق عمل “الفوضى : الفوضى المرتبة” رقمًا قياسيًا خامسًا، كـ”أكبر عدد من الطائرات المسيرة التي تشارك في عرض فني إبداعي”، فقد جذبت الفعاليات أكثر من 2.8 مليون زائر وزائرة طيلة فترة الاحتفال، بمشاركة أكثر من 130 فنانًا وفنانة يمثلون 40 دولة حول العالم.
وقدّمت فعاليات الاحتفال أكثر من 190 عملاً فنيًا، و500 فعالية مختلفة في 40 موقعًا، من بينها 5 مراكز رئيسية، هي: “متنزه الملك عبدالله بالملز، ومتنزه سلام، وحي السفارات، وحي جاكس، ومركز الملك عبدالله المالي”.
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Source almnatiq
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