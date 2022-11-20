رسميًا.. منتخب فرنسا يعلن غياب بنزيما عن المونديال

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أعلن المنتخب الفرنسي غياب النجم الدولي كريم بنزيما عن قائمة الديوك المشاركة بكأس العالم “قطر 2022” بسبب إصابة تعرض لها مؤخرًا. وكان قائد ريال مدريد المتوج بالكرة الذهبية قد غادر تدريبات منتخب بلاده السبت قبل 3 أيام من مواجهة أستراليا في كأس العالم قطر. وقال الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد إصابة في العضلة الرباعية للفخذ الأيسر، سيضطر بنزيما للتخلي عن المشاركة في كأس العالم”. يذكر أن منتخب فرنسا يقع في مجموعة تضم منتخبات تونس وأستراليا والدنمارك

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