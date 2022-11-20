شاهد.. قطعان الإبل ترعى حول حي الرحبة بشقراء.. المشكلة مستمرة دون علاج

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رغم التعليمات المشددة بإبعاد الإبل عن الأحياء السكنية والنطاق العمراني، ما زالت محافظة شقراء تعاني من رعي الإبل بشكل مستمر ومتكرر حول حي الرحبة الآهل بالسكان دون حل يُنهي المعاناة.

وفي الآونة الأخيرة أصبح رعاة الإبل يستغلون يومَي الإجازة (الجمعة والسبت) لرعي الإبل بجوار حي الرحبة، بل يتمادون في رعيها حتى يدعونها ترعى في الحي الآهل بالسكان، وبين الاستراحات والقرية التاريخية.

ووثَّق المواطنون رعي الإبل لثلاثة أيام متتالية دون انقطاع (اليوم السبت وأمس وأمس الأول)؛ إذ ظلت ترعى بجوار حي الرحبة من الجهة الشرقية، وشمال شرق القرية التاريخية.

وطالب المواطنون الجهات المختصة بإبعادها عن النطاق العمراني، وتطبيق الأنظمة في حق أصحابها، خاصة أنها ترعى بمرافقة الرعاة؛ ما يعني أن الوصول لأصحابها أمر سهل ويسير.

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Source almnatiq

