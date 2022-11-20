“سعود الطبية”: 6 نصائح لتجنب الإصابة بأمراض القلب

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن مجموعة من النصائح المهمة للمحافظة على صحة القلب وتجنب الإصابة بأمراض القلب.

ونصحت المدينة، بضرورة الابتعاد عن التوتر، والإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، والسيطرة على المشاكل الصحية، وممارسة التمارين الرياضية، واتباع حمية غذائية قليلة الأملاح والدهون المشبعة.

ولفتت إلى أن تحويل أسلوب الحياة إلى أسلوب صحي، يساعد على تحسين حالة بعض المرضى الذين يعانون أمراض القلب، وقد يساعد أيضاً على تجنب العديد من أنواع أمراض القلب.





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Source akhbaar24

