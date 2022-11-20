تقارير: بنزيما يغيب عن المونديال بسبب إصابته في فخذه اليسري

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كشف تقارير إعلامية فرنسية عن آخر التطورات فيما يخص إصابة النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما أثناء مشاركته فى معسكر إعداد منتخب فرنسا للمونديال المحدد له الإقامة خلال الفترة من 20 نوفمبر حتي 18 ديسمبر المقبل.
وذكرت العديد من التقارير الصحفية الفرنسية أن كريم بنزيما سيغيب عن المونديال بعدما كشفت فحوصات أولية إصابته في فخذه اليسرى.
وكان صاحب الكرة الذهبية غادر تدريبات المنتخب الفرنسي للإصابة وذلك قبل 3 أيام من مواجهة أستراليا في كأس العالم قطر 2022 المحدد له الانطلاق غدًا.
يذكر أن منتخب فرنسا يقع في مجموعة تضم منتخبات تونس وأستراليا والدنمارك
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Source akhbaar24
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