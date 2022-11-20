الأمين العام لمجلس التعاون ووزير الخارجية البحريني يبحثان أوجه تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة العمل الخليجي

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بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مسيرة العمل الخليجي المشترك ومجالات دعمها و تعزيزها.

جاء ذلك على هامش مشاركتهم في النسخة الثامنة عشرة لحوار المنامة 2022، والتي تنعقد خلال الفترة 18-20 نوفمبر الجاري.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات في إطار مجلس التعاون بما يسهم في تلبية تطلعات مواطني دول مجلس التعاون في التقدم والرخاء والازدهار، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك واستعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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Source almnatiq

