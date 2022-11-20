اختبارات تحت مرصد الصحة والهلال الأحمر - #عاجل

تنطلق اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجاري تحت عيون كوادر صحية وطبية وفرق تدخل سريع من الهلال الأحمر لمساعدة الطلاب أثناء طوارئ الاختبارات، بتشكيل عدد من اللجان.

وعلمت «دوت الخليج» أن من أعمال اللجان الصحية والطبية والتدخل السريع التوعوية الصحية بالغذاء والراحة والنوم وكسر حدة قلق ورهبة الاختبارات ومتابعة الطلاب الذين يعانون من أمراض مزمنة وتهيئة الأجواء المناسبة لهم في لجان الاختبارات.

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها خصصت إدارة التعليم بالمدينة المنورة 4 لجان لمراقبة ومساعدة الطلاب صحيا ونشر الثقافية الصحية التوعوية ورصد الحالة الصحية أثناء الاختبارات وإصدار تقاريرهم للحالات من المدارس للتعامل معها فورا دون الحاجة لانتظار التقارير التي تثبت حالات الطلاب الصحية للتعامل معها في المدارس ورفع ما يستجد ميدانيا لإدارة التعليم.

وخصصت إدارة التعليم بالمدينة المنورة اللجان تحت إشراف إدارة الصحية المدرسية بالتعاون مع عدد من القطاعات الصحية والمستشفيات وفرق من الهلال الأحمر وجمعية مرضى السكري بالمدينة المنورة للتدخل ومساعدة الطلاب أثناء فترة الاختبارات بهدف تحسين الجودة المقدمة للطلاب واستدعائهم والتعامل معهم فورا بحسب مقتضى الحاجة ليتموا اختباراتهم بأفضل الظروف الصحية.

وبينت إدارة التعليم من خلال تعميم لجميع مكاتب التعليم بالمدينة المنورة أنه انطلاقا من حرصها على إيصال الخدمات الصحية التوعوية للطلاب من الجنسين تم تشكيل فرق صحية توعوية تعمل على زيارة لجان الاختبارات في المدارس وبمشاركة مجتمعية من عدد من القطاعات الصحية الخاصة والرسمية أثناء فترة الاختبارات، إضافة إلى إمكانية استدعائهم في حال وجود أي حالة تستدعي ذلك في المدارس أثناء فترة أداء الاختبارات والرد على جميع الاستشارات الطبية ومساعدة الحالات الصحية الطارئة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر من أجل توفير أجواء آمنة وصحية للطلبة ومساعدة الحالات الصحية وبهدف تحسين صحة الطلاب جسديا ونفسيا وذهنيا ودعم قدراتهم للتعامل مع فترة الاختبارات المدرسية.

وفي منطقة الرياض يؤدي اليوم نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة الاختبارات التحريرية في جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث ثانوي، وذلك على مدى أسبوع كامل تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس 1444/04/30.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة التعليم علي الغامدي، أن الاختبارات ستنطلق تمام الساعة 7 صباحا في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مبينا أن الإدارة أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاختبارات وفق الخطط المعدة، داعيا جميع المدارس إلى التقيد بتعليمات وقواعد الاختبارات للعام الدراسي 1444هـ خلال تنفيذ أعمالها.