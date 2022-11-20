3 أمانات تغيب عن معالجات محيطات المدارس - #عاجل

سجلت 3 أمانات ممثلة في: أمانات الجوف، والأحساء، وعسير، صفر معالجة لمحيطات المدارس بوسائل السلامة المرورية العام الماضي، في وقت بلغ إجمالي المدارس التي تم معالجة محيطها 217 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، وتصدرت أمانتا حائل والحدود الشمالية معالجات محيطات المدارس بوسائل السلامة بـ26 مدرسة لكل منهما.

وكشف تقرير السلامة المرورية للعام الماضي، أعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق السلامة المرورية في مناطق المملكة، حيث بلغ عدد معابر المشاة التي تم توفيرها 468 معبر مشاة، وعدد التقاطعات المجهزة بوسائل السلامة المرورية 425 تقاطعا، وأطوال الطرق المجهزة 1655 كم، وعدد المدارس التي تمت معالجة محيطها بوسائل السلامة المرورية 217 مدرسة.

وتصدرت أمانة الرياض توفير معابر المشاة بـ97 معبرا، وحلت أمانة المدينة المنورة ثانيا بـ71 معبر مشاة، وأمانة القصيم ثالثا بـ32 معبر مشاة، والأحساء رابعا بـ31 معبر مشاة، والطائف خامسا بـ30 معبر مشاة، وحلت أمانة حفر الباطن في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق توفير معابر مشاة بـ4 معابر مشاة، تليها تبوك ثانيا بـ9 معابر مشاة، والجوف ثالثا بـ10 معابر مشاة، وتساوت عسير وحائل رابعا بـ12 معبر مشاة، والحدود الشمالية خامسا بـ20 معبر مشاة.

واستحوذت أمانتا حائل والحدود الشمالية على النصيب الأكبر، في معالجة محيطات المدارس بوسائل السلامة المرورية بـ26 معالجة لكل منهما، وحلت المدينة المنورة ثانيا بـ24 معالجة، والطائف ثالثا بـ21 معالجة، وجدة رابعا بـ20 معالجة، والقصيم ونجران خامسا بـ17 معالجة.

وحصدت أمانة حفر الباطن أقل الأمانات في توفير معابر المشاة بـ4 معابر، وأمانة الطائف أقل الأمانات في تجهيز التقاطعات بوسائل السلامة بـ5 تقاطعات، وأمانة نجران أقل الأمانات تحهيزا لأطوال الطرق بوسائل السلامة بـ7 كم، وأمانات عسير، والأحساء، والجوف أقل الأمانات معالجة محيطات المدارس بوسائل السلامة المرورية بصفر معالجة.