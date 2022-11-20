دعم الشراكة وفرص التعاون الإعلامي بين المملكة وتايلاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وفد مركز التواصل الحكومي بالمشرف العام على الشؤون الدبلوماسية الإعلامية بوزارة الخارجية التايلاندية ساساراك ساسيوانج، وذلك على هامش زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى مملكة تايلاند.

واستعرض اللقاء الذي أقيم بمقر «قمة منتدى التعاون الاقتصادي» لآسيا والمحيط الهادئ في تايلند (APEC)، فرص التعاون والشراكة الممكن تحقيقها مستقبلا في العمل الإعلامي المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية دعم العمل الإعلامي، حيث قدم وفد التواصل الحكومي نبذة عن أعمال المركز وأبرز المشاريع التي يقدمها عبر مختلف المبادرات الإعلامية؛ ومنها: سباق الإعلام ميدياثون، والتدريب المهني في المحتوى الرقمي اقنايت، وسلاسل كنوز لإنتاج المحتوى المرئي، ومتحدثون، ودور المركز في تغطية مختلف الأحداث والمناسبات المحلية والدولية.

بدورها، أكدت ساسيوانج أهمية اللقاء واهتمامهم بفتح قنوات التعاون والعمل المشترك وتوسيع أطر العمل الإعلامي بين الجانبين.

من جانب آخر، زار وفد التواصل الحكومي إلى مجموعة نايشن الإعلامية «Nation group»، واستعراض أبرز المشاريع والأعمال التي يقدمها المركز والمبادرات التي يعمل على إنجازها في مختلف المجالات الإعلامية واستراتيجيات الاتصال الحديثة.

يذكر، أن مركز التواصل الحكومي أطلق الهوية الإعلامية الرسمية للجولة الآسيوية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئاسته وفد المملكة المشارك في اجتماعات قمة العشرين في بالي.

أبرز المشاريع التي يقدمها المركز

• سباق الإعلام ميدياثون

• التدريب المهني في المحتوى الرقمي

• سلاسل كنوز لإنتاج المحتوى المرئي ومتحدثون

• تغطية مختلف الأحداث والمناسبات المحلية والدولية