ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، أمس، رئيس مجلس الشيوخ التايلاندي بورن بيت ويتشجيت تشون لاتشاي وعددا من رؤساء اللجان بالمجلس. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. حضر الاستقبال، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني والأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلاند عبدالرحمن السحيباني. حضر الاستقبال، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني والأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلاند عبدالرحمن السحيباني.

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